Укрпошта у 2024 році планує розбудовувати мережу вантажних відділень

Укрпошта створює власну мережу вантажних відділень, у 2024 році заплановано відкриття 41 точки приймання габаритних вантажів в обласних центрах. Про це повідомляє пресслужба національного поштового оператора.

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«Аналізуючи запити клієнтів і партнерів та попит на послуги, компанія вирішила запровадити проєкт вантажних відділень, які б зосереджувалися на прийманні та видачі відправлень. Жодних черг, зумовлених сплатою комунальних чи будь-яких інших рахунків та отриманням пенсій, — лише швидкість та якість. Нововведення передусім позбавить зайвих клопотів українських підприємців, обсяги відправлень яких значні», — йдеться в повідомленні.

У вантажних відділеннях доступні:

надсилання й відправлення посилок (по Україні та світу) вагою до 30 кг з максимальною стороною 200 см;

післяплата за товари;

купівля паковання.

У перспективі розглядається підвищення вагових критеріїв чи робота без вагових обмежень.

Мережа

13 відділень у Харкові, Одесі, Хмельницькому та Чернівцях, що розташовані на базарах, вже переформатовано у вантажні.

Впродовж року буде відкрито 41 нове вантажне відділення в обласних центрах країни.

Також зазначається, що мережа вантажних відділень згодом охопить і інші ключові міста країни з чисельністю населення 80+ тисяч. Перше вже зустрічає клієнтів у Харкові за адресою: проспект Героїв Харкова, 118.

У вантажних відділеннях передбачається фронт-лінія для приймання дрібних відправлень та рампа з можливістю під'їзду 5- й 10-тонних вантажівок.

Графік роботи відділень

Ознайомитися з графіками роботи відділень можна за цим посиланням.