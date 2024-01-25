Укрпошта створює власну мережу вантажних відділень, у 2024 році заплановано відкриття 41 точки приймання габаритних вантажів в обласних центрах. Про це повідомляє пресслужба національного поштового оператора.
Укрпошта у 2024 році планує розбудовувати мережу вантажних відділень
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«Аналізуючи запити клієнтів і партнерів та попит на послуги, компанія вирішила запровадити проєкт вантажних відділень, які б зосереджувалися на прийманні та видачі відправлень. Жодних черг, зумовлених сплатою комунальних чи будь-яких інших рахунків та отриманням пенсій, — лише швидкість та якість. Нововведення передусім позбавить зайвих клопотів українських підприємців, обсяги відправлень яких значні», — йдеться в повідомленні.
У вантажних відділеннях доступні:
- надсилання й відправлення посилок (по Україні та світу) вагою до 30 кг з максимальною стороною 200 см;
- післяплата за товари;
- купівля паковання.
У перспективі розглядається підвищення вагових критеріїв чи робота без вагових обмежень.
Мережа
13 відділень у Харкові, Одесі, Хмельницькому та Чернівцях, що розташовані на базарах, вже переформатовано у вантажні.
Впродовж року буде відкрито 41 нове вантажне відділення в обласних центрах країни.
Також зазначається, що мережа вантажних відділень згодом охопить і інші ключові міста країни з чисельністю населення 80+ тисяч. Перше вже зустрічає клієнтів у Харкові за адресою: проспект Героїв Харкова, 118.
У вантажних відділеннях передбачається фронт-лінія для приймання дрібних відправлень та рампа з можливістю під'їзду 5- й 10-тонних вантажівок.
Графік роботи відділень
Ознайомитися з графіками роботи відділень можна за цим посиланням.
Коментарі - 2
Черги страшні, посилку шукають та видають по 5−20хв. Жах.