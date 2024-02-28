Роботодавці з 2024 року знову зобов’язані індексувати зарплати на рівень інфляції. Це передбачено статтею 39 закону «Про державний бюджет України на 2024 рік». Про це повідомляє Держпраці.
28 лютого 2024, 13:17
Роботодавці знову повинні індексувати зарплати українців на рівень інфляції — Держпраці
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Що відомо
У 2023 році роботодавці були звільнені від обов’язку нараховувати індексацію заробітної плати працівникам.
Згідно з законом про держбюджет, обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.
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«Отже, в нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється», — йдеться в повідомленні.
Джерело: Мінфін
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