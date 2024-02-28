Роботодавці знову повинні індексувати зарплати українців на рівень інфляції — Держпраці

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Що відомо

У 2023 році роботодавці були звільнені від обов’язку нараховувати індексацію заробітної плати працівникам.

Згідно з законом про держбюджет, обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

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«Отже, в нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється», — йдеться в повідомленні.