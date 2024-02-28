Ринок праці в Україні: що змінилося за 2 роки повномасштабної війни

Повномасштабна війна змінила всі сфери суспільного життя, зокрема і роботу. Work.ua проаналізував, як за останні 2 роки змінювалися зарплата та кількість пропозицій роботи,

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Медицина — на коні, а IT — на лаві запасних

Від початку повномасштабного вторгнення за кількістю вакансій ринок праці відновився на 93%.

З-поміж 28 категорій на Work.ua у 9 роботодавці пропонують більше вакансій, ніж було у січні 2022 року.

Натомість у 19 категоріях у січні 2024 року пропозицій роботи було менше, ніж у січні 2022 року. Найповільніше відновлюється категорія «IT, комп'ютери, інтернет».

Дистанційна робота

Дослідження Work.ua показують, що українці хочуть працювати віддалено. Після початку повномасштабного вторгнення кількість вакансій тут скоротилася у 4 рази, тоді як на ринку праці загалом — аж у 10.

Проте у січні 2024 року пропозицій віддаленої роботи було вже на 3% більше, ніж у січні 2022 року.

На динаміку дистанційної роботи могли вплинути блекаути: у період з листопада 2022 до січня 2023 року бачимо просідання вакансій. Але в цілому така ситуація є звичайною наприкінці року.

Як змінилася зарплата

Від початку повномасштабного вторгнення майже рік середня зарплата в Україні не змінювалася і складала 15 000 грн. Лише у січні 2023 року цей показник почав зростати. За останні 2 роки середня зарплата збільшилася на 30%.

Разом з тим не можна не згадати, що за оцінками НБУ у 2022 році рівень інфляції становив 26,6%, у 2023 році — 5,1%.

За 2 роки повномасштабної війни середня зарплата зросла у кожній області. Цікаво, що в абсолютних цифрах найвищі доходи мають мешканці Київщини, однак тут зростання зарплат є найповільнішим.