Розробник робота-гуманоїда Figure AІ залучив $675 млн: у стартап інвестували Безос, Nvidia, Microsoft

Стартап Figure AI, який розробляє людиноподібних роботів, залучив близько $675 мільйонів з оцінкою у $2 млрд. Серед інвесторів — засновник Amazon Джефф Безос, Microsoft та Nvidia. Про це пише Bloomberg.

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Зазначається, що у стартап, який підтримують OpenAI та Microsoft, Безос через свою фірму Explore Investments LLC інвестував $100 млн. Microsoft — $95 млн, а Nvidia і фонд, пов'язаний з Amazon, — по $50 млн.

У компанії Figure інженери працюють над роботом, який виглядає і рухається як людина. Компанія сподівається, що її машина Figure 01 зможе виконувати небезпечні роботи, які не під силу людям, і що її технологія допоможе зменшити дефіцит робочої сили.

Інші технологічні компанії також долучаються до фінансування проєкту. Так, венчурний підрозділ Intel Corp. інвестує $25 мільйонів, а LG Innotek надає $8,5 млн. Інвестиційна група Samsung виділила $5 мільйонів.

OpenAI, яка в якийсь момент розглядала можливість придбання Figure, інвестує $5 млн.

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