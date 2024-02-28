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28 лютого 2024, 11:10

Відшкодування ПДВ: Суми зменшились майже у півтора рази

Податок на додану вартість (ПДВ) склав п'яту частину від усіх доходів до держбюджету у 2023 році. Усі платники ПДВ мають право на відшкодування цього податку. Проте лише 63% від запитаного відшкодування ПДВ було виплачено Державною Податковою службою у 2023 році. Про це пише Опендатабот.

Податок на додану вартість (ПДВ) склав п'яту частину від усіх доходів до держбюджету у 2023 році.
Фото:depositphotos

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Як змінився ПДВ

Торік ПДВ з ввезених товарів склав 366,2 млрд грн — збільшився в 1,4 рази порівняно з першим роком повномасштабної війни. Це майже стільки ж, як у 2021 році — 380,7 млрд грн.

Натомість внутрішній ПДВ — тобто податок на товари, що вироблені в країні — виріс на 10% до 2021 року.

Ситуація з відшкодування ПДВ у 2023 році трохи покращилась, проте все ще не сягла довоєнних показників.

Так, минулоріч Податкова повернула 63% від сум, заявлених до відшкодування — майже 78,5 млрд грн. Це у 1,6 разів менше, ніж у 2021 році. Варто зазначити, що і суми до відшкодування зменшилися в 1,4 рази у порівнянні до того ж довоєнного року.

Загалом, найгірші показники відшкодування ПДВ за останні 4 роки зафіксовано у 2022 році — лише 48% від затребуваних сум, а найкращі — у ковідному 2020-му: 97% від запитаного.

Минулоріч ПДВ з вітчизняних товарів, з урахуванням відшкодування, склав 8,6% бюджету, а ПДВ з імпортних товарів — 11,5%. На ПДВ припадає 20% від усіх доходів до держбюджету у 2023 році. Для порівняння, у 2022 році ПДВ приносив державній казні 25% доходу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
28 лютого 2024, 11:16
#
Тупо розтягують виплати в часі… «допомога бізнесу в дії». Грошей немає.
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