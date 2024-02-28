Moneyveo задонатила 156 000 грн від імені вдячних українців на реабілітацію бійців

З 7 по 24 лютого компанія Moneyveo проводила інформкампанію «Подяка героям». В рамках ініціативи кожен бажаючий міг висловити подяку українським воїнам, знявши відео та запостивши його у Instagram. За підсумками кампанії на потреби поранених бійців було передано 156 000 грн.

Компанія Moneyveo відома як своїми оригінальними акціями, так і потужною підтримкою ЗСУ в рамках корпоративної соціальної відповідальності. Ініціатива «Подяка героям» об'єднала в собі прагнення команди допомагати бійцям із вмінням залучати до активності інших.

За умовами кампанії необхідно було викласти відеоподяку в сториз соцмережі та відмітити Moneyveo — щоб компанія змогла порахувати кількість учасників. Ці відео сприяли збору коштів на реабілітацію бійців, адже від імені кожного, хто взяв участь, компанія передала до реабілітаційного центру NextStep Ukraine по 1000 грн.

Це чудовий приклад того, як бізнес допомагає українським бійцям та водночас залучає до цього громадськість. Таке єднання суспільства показує щиру вдячність армії. Широкий відгук, який отримала кампанія, свідчить про важливість спільних зусиль та бажання підтримати героїв на шляху до одужання.