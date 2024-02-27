Експорт російської нафти зріс до максимуму за останні чотири місяці — Bloomberg

Тимчасова зупинка поставок російської сирої нафти «Сокіл» з острова Сахалін на тихоокеанському узбережжі була компенсована різким зростанням потоків «ВСТО» — марки сибірської нафти, що поставляється трубопроводом Східний Сибір — Тихий океан. Таким чином чотиритижневий експорт російської нафти піднявся до найвищого рівня майже за чотири місяці. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

За оцінками Bloomberg, чотиритижневі середні обсяги постачань перевищили обіцяний Москвою експортний показник приблизно на 190 тис. барелів на день (б/д).

Щотижневий обсяг постачання до 22 лютого зріс на 365 тис. б/д — до 3,5 млн, що приблизно на 215 тис. б/д вище від цільового показника.

Валова вартість російського експорту сирої нафти відновилася до тритижневого максимуму, піднявшись до $1,73 млрд за сім днів до 25 лютого з $1,55 млрд минулого тижня. Тим часом середній чотиритижневий дохід продовжував зростати на $115 млн до $1,7 млрд на тиждень.

Читай те також: Річний прибуток «Роснеєфті» досяг $14 мільярдів

Тимчасова відсутність вантажів «Сокола» пов'язана з нестачею танкерів, необхідних для транспортування нафти. Це все відбувається на тлі проблем з постачанням на індійський ринок.

З грудня Москва намагається доставити «Сокіл» до Індії, головного ринку для продукції проєкту «Сахалін-1», але нафтопереробники Індії побоюються санкцій США та скаржаться, що поставки надто дорогі.

У той час як три вантажі «Сокола» були доставлені до Індії цього місяця, а кілька інших були перенаправлені до Китаю, принаймні ще 14 — загальним обсягом близько 10 млн барелів — все ще знаходяться на суднах.

Здатність росії транспортувати свою нафту може бути ще більше ускладнена після того, як Міністерство фінансів США наклало санкції на 14 танкерів, що належать Совкомфлоту, російській державній танкерній компанії. Попередні санкції змусили зупинитися частину величезного флоту танкерів, які росія використовує для доставки сирої нафти.

Тим часом російський оператор нафтопроводів «Транснєфть» планує побудувати три додаткові резервуари для зберігання нафти в Козьміно в рамках планів збільшення поставок нафти «ВСТО», перенаправляючи більше сирої нафти із західних портів країни.