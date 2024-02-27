Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на майже 1,5 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про продаж активів 11 банків, що ліквідуються, на загальну суму 1,4 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

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Що відомо

«Цього тижня (26 лютого — 1 березня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 11 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 1,4 мільярда грн», — йдеться у повідомленні.

Активи яких банків виставлено

ПАТ «Банк Форвард» — 818,2 мільйона грн (з них 816,9 млн грн — права вимоги за кредитами, 1,3 млн грн — нерухомість, земельні ділянки та авто).

АТ «Мегабанк» — 155,1 мільйона грн (з них 116,6 млн грн — нерухомість, земельні ділянки, авто та інші активи, 37,9 млн грн — права вимоги за кредитами, 600 тис. грн — дебіторська заборгованість).

ПАТ «Промінвестбанк» — 139,3 мільйона грн (з них 90,4 млн грн — нерухомість, земельні ділянки, авто та інші активи, 37,9 млн грн — права вимоги за кредитами, 11 млн грн — цінні папери).

АТ «Айбокс Банк» — 106,8 мільйона грн (дебіторська заборгованість — 73,7 млн грн, права вимоги за кредитами — 31,4 млн грн, нерухомість, земельні ділянки, авто та інші активи — 1,6 млн грн).

АТ «АКБ «Конкорд» — 104,5 млн грн — права вимоги за кредитами.

АТ «МР Банк» — 55,1 млн грн — нерухомість, земельні ділянки, авто та інші активи (включаючи колишній офіс банку в центрі Харкова). Аукціон буде проводитися 29 лютого.

ПАТ «АКБ «Капітал» — 9,8 млн грн — нерухомість, земельні ділянки, авто та інші активи.

ПАТ «Златобанк» — 8,3 млн грн — права вимоги за кредитами. АТ «Банк Січ» — 2,7 млн грн — права вимоги за кредитами. АТ «Укрбудінвест» — 1,3 млн грн — нерухомість, земельні ділянки, авто та інші активи. ПУАТ «Фідобанк» — 40 млн грн — цінні папери.

Кошти від продажу активів спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.