Кабінет Міністрів за поданням Конкурсної комісії призначив головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктора Павлущика. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
27 лютого 2024, 16:42
Кабмін призначив Павлущика новим керівником НАЗК
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У неділю увечері Павлущика визнали переможцем конкурсу на нового голову НАЗК.
За його кандидатуру одноголосно висловилися усі шість членів комісії з відбору на посаду голови НАЗК.
Відомо, що Павлущик обіймав посаду старшого детектива — керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.
У 2023 році він брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ.
Джерело: Мінфін
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