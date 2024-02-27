Кабмін призначив Павлущика новим керівником НАЗК

Кабінет Міністрів за поданням Конкурсної комісії призначив головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктора Павлущика. Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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У неділю увечері Павлущика визнали переможцем конкурсу на нового голову НАЗК.

За його кандидатуру одноголосно висловилися усі шість членів комісії з відбору на посаду голови НАЗК.

Відомо, що Павлущик обіймав посаду старшого детектива — керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

У 2023 році він брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ.