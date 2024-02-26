Новим головою НАЗК став Віктор Павлущик

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Комісія з відбору на посаду голови НАЗК обрала Віктора Павлущика. За його кандидатуру одноголосно висловилися усі шість членів комісії.

Після ухвалення рішення Комісія має подати його кандидатуру уряду, призначати на посаду переможця конкурсу — прерогатива Кабміну.

Відомо, що Павлущик обіймав посаду старшого детектива — керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

У 2023 році він брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ.