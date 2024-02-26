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26 лютого 2024, 10:16

Новим головою НАЗК став Віктор Павлущик

Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано Віктора Павлущика. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на трансляцію засідання конкурсної комісії.

Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано Віктора Павлущика.

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Деталі

Комісія з відбору на посаду голови НАЗК обрала Віктора Павлущика. За його кандидатуру одноголосно висловилися усі шість членів комісії.

Після ухвалення рішення Комісія має подати його кандидатуру уряду, призначати на посаду переможця конкурсу — прерогатива Кабміну.

Відомо, що Павлущик обіймав посаду старшого детектива — керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

У 2023 році він брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
26 лютого 2024, 11:32
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Як зазначили в НАЗК, конкурсна комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності. 2023 року він уже брав участь у співбесіді на посаду директора НАБУ, але тоді постало питання щодо нерухомості його батьків. Відомо, що 2005 року батько Павлущика придбав квартиру в Києві, а 2014-го — ще одну, для сина. Члени комісії також цікавилися тим, чому перша оселя була придбана за ціною в чотири рази нижчою за ринкову. Тоді детектив НАБУ зазначив, що батьки переконали його в реальній вартості, а він не має можливості оцінити це майно, передає «УП». В декларації за 2022 рік Павлущик вказав 1,4 млн гривень доходу та право користування квартирою в столиці. У його власності також є авто Toyota Camry 2014 року. Сини кандидата мали тимчасове житло в Румунії в межах програми тимчасового захисту. У мотиваційному листі Павлущик зазначив, що має досвід роботи з НАЗК, зокрема, в системі декларування та спецперевірках.
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