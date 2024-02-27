Microsoft уклала угоду з ШІ-стартапом Mistral, конкурентом OpenAI

Компанія Microsoft оголосила про нове багаторічне партнерство з Mistral, французьким стартапом зі штучного інтелекту, який оцінюється у 2 млрд євро . Проте компанії не розголошують подробиці інвестицій, повідомляє The Verge.

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За даними Financial Times, партнерство включатиме придбання Microsoft незначної частки Mistral. Це партнерство відбувається лише трохи більше ніж через рік після того, як Microsoft інвестувала понад $10 млрд у партнерство з OpenAI.

Завдяки угоді відкриті та комерційні мовні моделі Mistral будуть доступні на платформі Microsoft Azure AI, другій компанії, яка пропонує комерційну мовну модель на Azure після OpenAI.

Подібно до партнерства OpenAI, партнерство Microsoft з Mistral також буде зосереджено на розробці та розгортанні великих мовних моделей наступного покоління.

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Mistral анонсувала нову модель штучного інтелекту під назвою Mistral Large. Вона розроблена, щоб тісніше конкурувати з моделлю OpenAI GPT-4. На відміну від деяких попередніх моделей Mistral, ця не буде з відкритим кодом.

«Mistral Large досягає значних результатів у стандартних тестах, що робить її другою у світі моделлю, доступною через API (поряд із GPT-4)», — каже команда Mistral AI.

Mistral Large доступна у власній інфраструктурі Mistral, розміщеній у Європі, або через Azure AI Studio та Azure Machine Learning. Mistral Small також буде доступна, пропонуючи покращену затримку в порівнянні з моделлю Mistral 8x7B.

Крім того, Mistral випускає новий розмовний чат-бот Le Chat, який базується на різних моделях Mistral AI.