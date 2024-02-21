Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Литва продовжила тимчасовий захист для біженців з України на рік — до березня 2025 року. Про це повідомляє LRT.

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Українцям, які втекли від війни до Литви й отримали роботу і цій країні, також продовжили на один рік термін вивчення литовської мови.

«Іноземці, яким надано або було надано тимчасовий захист у Литовській Республіці, звільняються від категорії володіння державною мовою для працевлаштування протягом 3 років після надання тимчасового захисту в Литві», — йдеться в постанові литовського уряду.

Чинний декрет передбачає дворічний період.

За інформацією Міністерства освіти, науки і спорту, положення про продовження терміну володіння мовою стосуватиметься як бенефіціарів тимчасового захисту, так і тих, хто отримав тимчасовий захист, але вже набув нового статусу, наприклад, дозволу на працевлаштування в Литві.

«Можливості для українців вивчати литовську мову будуть і надалі надаватися за допомогою заходів, що фінансуються Службою зайнятості, або через систему індивідуальних навчальних рахунків», — йдеться в листі міністерства.

У середині березня минулого року Державна мовна інспекція поінформувала політиків, що з березня 2024 року почне перевіряти знання литовської мови в українських біженців, які працюють у країні.

У листі зазначалося, що якщо роботодавці не нададуть сертифікат про складання мовного іспиту їхніми працівниками, «мовна інспекція та муніципальні мовні менеджери будуть змушені вжити заходів».

Такі плани Державної мовної інспекції обурили представників уряду.

За даними Міністерства соціального захисту та праці, з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну в Литві було працевлаштовано майже 30 000 українців.

Нагадаємо

До 4 березня 2025 року тимчасовий захист для українських біженців продовжили, зокрема, Словаччина, Чехія, Швейцарія, Болгарія та Данія.

«Мінфін» писав, що 9 лютого Сейм Польщі ухвалив поправку до закону, яка продовжує допомогу українським біженцям, які тікають від війни, до 30 червня 2024 року, а також продовжує до кінця року податкові пільги для тих, хто надає гуманітарну допомогу.