Литовські фермери не блокуватимуть українське зерно

«Литовські фермери не блокували, не блокують і не збираються блокувати українське зерно… Ми бачимо проблему, але ми розуміємо ситуацію — лідери українських фермерів приїжджали минулої осені, ми мали з ними круглий стіл, ми обговорювали, як це (врегулювання ситуації — ред.) зробити, звичайно, треба контролювати, треба робити облік, треба робити все це, чого також не робить литовський уряд, але ми не збираємося блокувати, як це роблять поляки», — запевнив Маціяускас.

За його словами, більшою проблемою для литовських фермерів є російське зерно.

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Нагадаємо

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.