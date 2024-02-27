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27 лютого 2024, 8:39

Литовські фермери не блокуватимуть українське зерно

Литовські фермери не збираються приєднуватися до польського протесту щодо блокування постачань українського збіжжя. Про це заявив гповідомляє LRT.

Литовські фермери не збираються приєднуватися до польського протесту щодо блокування постачань українського збіжжя.
Фото:depositphotos

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«Литовські фермери не блокували, не блокують і не збираються блокувати українське зерно… Ми бачимо проблему, але ми розуміємо ситуацію — лідери українських фермерів приїжджали минулої осені, ми мали з ними круглий стіл, ми обговорювали, як це (врегулювання ситуації — ред.) зробити, звичайно, треба контролювати, треба робити облік, треба робити все це, чого також не робить литовський уряд, але ми не збираємося блокувати, як це роблять поляки», — запевнив Маціяускас.

За його словами, більшою проблемою для литовських фермерів є російське зерно.

Читайте: Польські перевізники з 1 березня планують відновити протести на кордоні з Україною

Нагадаємо

З 9 лютого 2024 року на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу.

За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Strain
Strain
27 лютого 2024, 9:41
#
Прибалтика пока остается самым надежным партнером Украины, за что им большая благодарность.
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