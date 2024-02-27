Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на одну копійку

Національний банк України встановив на 27 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,3361 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

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Валютний ринок

НБУ на 27 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 41,59. Курс європейської валюти підвищився на 3 копійки.

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