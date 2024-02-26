Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на 12 коп

Національний банк України встановив на 26 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,3527 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 12 копійок.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

НБУ на 26 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 41,56. Курс європейської валюти подешевшав на 16 копійок.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.