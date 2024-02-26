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26 лютого 2024, 19:11

MicroStrategy докупила 3 тисячі біткоїнів

Компанія MicroStrategy додатково придбала 3000 BTC. Про це повідомив засновник компанії Майкл Сейлор, пише ForkLog.

Компанія MicroStrategy додатково придбала 3000 BTC.
Фото: Pixabay

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Згідно зі звітом до Комісії з цінних паперів і бірж США, у період із 15 до 25 лютого фірма купила біткоїни приблизно за $155,4 млн за середньою ціною $51 813.

Згідно з Сейлором, MicroStrategy володіє 193 000 BTC на суму приблизно $6,09 млрд (середня ціна $31 544).

У жовтні MicroStrategy придбала 155 BTC за $5,3 млн. У листопаді фірма докупила 16 130 BTC на суму $593,3 млн, а в грудні — ще 14 620 BTC на $615,7 млн.

У лютому 2024 року компанія відзвітувала про придбання місяцем раніше 850 BTC на $37,2 млн. На той момент обсяг резервів у першій криптовалюті досяг 190 000 BTC.

Раніше Сейлор заявив, що в найближчій і довгостроковій перспективі фірма не має наміру продавати запаси першої криптовалюти.

Нагадаємо, MicroStrategy має намір перепрофілюватися в «компанію-розробника біткоїна і продуктів на його основі». З моменту появи вона фокусувалася на створенні та підтримці аналітичного ПЗ.

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Джерело: Мінфін
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