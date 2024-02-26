НБУ: після вступу України до ЄС українська економіка зросте на 7%

Українська економіка збільшиться на 7%, а ВВП на одну особу становитиме $15 500 протягом десятиліття після вступу країни до Євросоюзу за сценарію швидкої реалізації всіх необхідних реформ. Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на розглянуті два сценарії євроінтеграції України.

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За сценарієм часткового проведення реформ економіка може зростати приблизно на 4% протягом 10 років, а ВВП на одну особу у 2033 році перевищить $10 000.

Під час розрахунку показників НБУ враховував досвід країн, що пройшли євроінтеграційний шлях.

Так, у країнах Центрально-Східної Європи, які приєдналися до ЄС у 2004 році, рівні продуктивності праці та ВВП на одну особу у 2003 році були в середньому майже на 10% вищими, ніж якби вони не мали можливості вступу.

Вже сама перспектива членства в ЄС та відповідні умови стимулюватимуть економічне зростання країни ще до офіційного вступу, а процес інтеграції — зовнішню торгівлю та залучення інвестицій, що посилить інституційну спроможність країни, вважають у НБУ.

Це, своєю чергою, сприятиме підвищенню ефективності використання ресурсного потенціалу, зменшенню корупції, поглибленню ринкової конкуренції.

У Нацбанку додають, що українська економіка поступово відновлюється переважно завдяки надолуженню втрат, спричинених повномасштабною агресією росії. Однак стійке економічне зростання високими темпами можливе лише за сталого підвищення рівня продуктивності