У Зеленського підтвердили, що працюють над відкриттям одного з аеропортів

Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів. Про це сказав Голова Офісу президент Андрій Єрмак на презентації програми «Зроблено в Україні», пише Ліга.

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«Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть закриті. Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки», — оголосив Єрмак.

Який саме аеропорт може відновити роботу, він не уточнив.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Україна проводить консультації з регуляторами США та ЄС з безпеки щодо відкриття авіаційного простору.