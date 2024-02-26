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26 лютого 2024, 15:55

У Зеленського підтвердили, що працюють над відкриттям одного з аеропортів

Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів. Про це сказав Голова Офісу президент Андрій Єрмак на презентації програми «Зроблено в Україні», пише Ліга.

Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів.
Фото: president.gov.ua

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«Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. Але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть закриті. Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки», — оголосив Єрмак.

Який саме аеропорт може відновити роботу, він не уточнив.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Україна проводить консультації з регуляторами США та ЄС з безпеки щодо відкриття авіаційного простору.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
Vadim531
Vadim531
26 лютого 2024, 16:01
#
Потужный поштовх для экономики в чем заключается?! Будут зерно перевозить по небу?!
+
+30
Sinteo
Sinteo
26 лютого 2024, 16:03
#
Якщо в тебе економіка з одного зерна складається, то так.
+
+13
veritas69
veritas69
26 лютого 2024, 16:16
#
Надо надо, нормальные люди должны аж в Польшу или в Молдову ехать, чтобы в отпуск полететь
+
+15
Три літри
Три літри
26 лютого 2024, 16:22
#
Це не для відпусників робиться
+
+15
Dafxf4300
Dafxf4300
26 лютого 2024, 16:22
#
І знову Єрмак. Навіть ті хто голосував за зе не голосували за Єрмака, але він усюди.
+
+13
SergioBrescia
SergioBrescia
26 лютого 2024, 16:27
#
Люди повинні літати. а ось раби повинні гнити в окопах.
+
0
Botanic
Botanic
26 лютого 2024, 16:44
#
Я розкрив таємницю. ! Рейси будуть на двомісних F-16. В польоті напої та їжа не подаються. Вартість квитка самі підрахуєте :)))
+
0
SergioBrescia
SergioBrescia
26 лютого 2024, 16:49
#
Сидячи в багнюці по коліна в ямі яку викопав сам (по кошторису там працював 3 дні трактор і спалив 1500 літрів соляри) раб повинен радіти, що далеко в небі летить літак і везе дупу притуляного та соні морозюк в теплю Майорку. це його зігріє і розвеселить.
+
0
financialGenius
financialGenius
26 лютого 2024, 18:34
#
Да, хорошо там на Майорке, один из любимых моих курортов. Район магалуф очень нравится, там и пляжи и люди красивые … на лазурном конечно получше и наших ченушей там хватает даже в военное время, соответственно дороже пальмы …
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