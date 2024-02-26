Україна працює над відкриттям авіаційного простору — Кубраков

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Відкриття неба

«Проходять консультації з регуляторами США та ЄС з безпеки. Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків», — пояснив ситуацію щодо ідеї відкрити авіаційний простір Олександр Кубраков.

Це складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз, відмітив він. «Існує надвисока складність питання гарантування безпеки у цьому випадку», — пояснив він.

Терміни називати точно ніхто не буде, сказав Кубраков. «Важливо щоб регулятори США та ЄС підтвердили наш алгоритм дій», — додав міністр.

Нагадаємо

Україна закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, у день початку великої війни.

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, рф, Білорусі та Молдови збережуться. У документі уточнюється, що йдеться про повернення до звичних маршрутів літаків.