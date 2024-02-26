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26 лютого 2024, 9:16

Україна працює над відкриттям авіаційного простору — Кубраков

Україна проводить консультації з регуляторами США та ЄС з безпеки щодо відкриття авіаційного простору, заявив на Форумі «Україна. Рік 2024» Олександр Кубраков, віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, пише Forbes.

Україна проводить консультації з регуляторами США та ЄС з безпеки щодо відкриття авіаційного простору, заявив на Форумі «Україна.
Фото:facebook.com/oleksandr.kubrakov

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Відкриття неба

«Проходять консультації з регуляторами США та ЄС з безпеки. Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків», — пояснив ситуацію щодо ідеї відкрити авіаційний простір Олександр Кубраков.

Це складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз, відмітив він. «Існує надвисока складність питання гарантування безпеки у цьому випадку», — пояснив він.

Терміни називати точно ніхто не буде, сказав Кубраков. «Важливо щоб регулятори США та ЄС підтвердили наш алгоритм дій», — додав міністр.

Нагадаємо

Україна закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, у день початку великої війни.

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, рф, Білорусі та Молдови збережуться. У документі уточнюється, що йдеться про повернення до звичних маршрутів літаків.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
26 лютого 2024, 10:29
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