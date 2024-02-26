Samsung випустила смарт-кільце для відстеження здоров'я. Apple лише його розробляє

Samsung стала першою компанією, яка випустила новий гаджет — смарт-кільце, яке може відстежувати стан здоров'я людини. Про це пише CNBC. Аналогічний пристрій, який може замінити браслети, планує випускати Apple.

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Як й фітнес-браслети, смарт-кільце може моніторити пульс, сон та інші показники людини. В Samsung водночас підкреслили, що його можна поєднувати із браслетом — тоді даних буде більше.

Появу Galaxy Ring анонсували у січні. Одразу після цього компанія Apple заявила, що також буде випускати подібний гаджет.

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