Samsung стала першою компанією, яка випустила новий гаджет — смарт-кільце, яке може відстежувати стан здоров'я людини. Про це пише CNBC. Аналогічний пристрій, який може замінити браслети, планує випускати Apple.
26 лютого 2024, 14:16
Samsung випустила смарт-кільце для відстеження здоров'я. Apple лише його розробляє
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Як й фітнес-браслети, смарт-кільце може моніторити пульс, сон та інші показники людини. В Samsung водночас підкреслили, що його можна поєднувати із браслетом — тоді даних буде більше.
Появу Galaxy Ring анонсували у січні. Одразу після цього компанія Apple заявила, що також буде випускати подібний гаджет.
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Джерело: Мінфін
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