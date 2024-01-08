Samsung показала перший у світі прозорий екран

Samsung представила перший у світі прозорий екран MicroLED на заході First Look під час технологічної виставки CES у Лас-Вегасі. Про це пише Engadget.

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Компанія представила три екрани з різним дизайном. Два з них мали затемнене скло, що приховує обʼєкти позаду екрана, третій був повністю прозорим та безрамковим.

У двох демонстраційних зразках використовувалося тоноване скло, що дозволяло ігнорувати будь-які потенційні об'єкти за панелями. Ще один варіант виглядав таким же прозорим, як звичайне скло, але мав безрамковий дизайн.

За словами представника Samsung, оскільки прозорі дисплеї MicroLED мають вищу яскравість порівняно з прозорими OLED-панелями, вони також менше схильні до впливу навколишнього світла.

Наразі немає інформації про те, скільки можуть коштувати такі дисплеї, і коли ця технологія з’явиться у роздрібних пристроях.