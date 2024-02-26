Нерезиденти два тижні поспіль знижують свій портфель гривневих ОВДП

Нерезиденти вже 2 тижні поспіль знижують свій портфель гривневих ОВДП. За останній тиждень він знизився на 305 млн грн. Про це у фейсбуці написав керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

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Населення майже повністю відновило свій портфель після зниження гривневих ОВДП у власності — 26,4 млрд грн (була корекція після погашення бондів, на минулому тижні «+» 1015 млрд грн, на позаминулому тижні «-» 1025 млрд грн).

Валютний портфель ОВДП населення стійко зростає з початку року (8 тижнів поспіль) й досяг 30,3 млрд грн.