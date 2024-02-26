Нерезиденти вже 2 тижні поспіль знижують свій портфель гривневих ОВДП. За останній тиждень він знизився на 305 млн грн. Про це у фейсбуці написав керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.
26 лютого 2024, 13:10
Нерезиденти два тижні поспіль знижують свій портфель гривневих ОВДП
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Населення майже повністю відновило свій портфель після зниження гривневих ОВДП у власності — 26,4 млрд грн (була корекція після погашення бондів, на минулому тижні «+» 1015 млрд грн, на позаминулому тижні «-» 1025 млрд грн).
Валютний портфель ОВДП населення стійко зростає з початку року (8 тижнів поспіль) й досяг 30,3 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
Всі знають, що вони зараз продают за «дорого», щоб після війні скупити все за «дешево»!