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26 лютого 2024, 13:10

Нерезиденти два тижні поспіль знижують свій портфель гривневих ОВДП

Нерезиденти вже 2 тижні поспіль знижують свій портфель гривневих ОВДП. За останній тиждень він знизився на 305 млн грн. Про це у фейсбуці написав керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Нерезиденти вже 2 тижні поспіль знижують свій портфель гривневих ОВДП.
Фото: depositphotos

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Населення майже повністю відновило свій портфель після зниження гривневих ОВДП у власності — 26,4 млрд грн (була корекція після погашення бондів, на минулому тижні «+» 1015 млрд грн, на позаминулому тижні «-» 1025 млрд грн).

Валютний портфель ОВДП населення стійко зростає з початку року (8 тижнів поспіль) й досяг 30,3 млрд грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+26
vanga1
vanga1
26 лютого 2024, 13:14
#
Зараз 006 напише, що згідно прогрессії нерези збільшують свій портфель, якщо обрати вірний часовий проміжок.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 лютого 2024, 13:46
#
Оце ржвака! (С)
Всі знають, що вони зараз продают за «дорого», щоб після війні скупити все за «дешево»!
+
0
veritas69
veritas69
26 лютого 2024, 13:32
#
Крапля в морі
+
+60
bonv
bonv
26 лютого 2024, 13:42
#
Незважаючи на те, що долар дорожчає, гривня, на думку експертів, поки залишається вигіднішою, ніж валюта. Але тим, хто має гривневі вклади, треба пильнувати, аби не втратити прибуток, якщо курс долара перевищить критичну межу, це наразі, 40 грн за долар.
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
26 лютого 2024, 14:06
#
Медленно, но уверенно 40 …грн за 1 у.е держат курс ну не удержат…
+
0
bonv
bonv
26 лютого 2024, 14:08
#
«В умовах відсутності зарубіжної допомоги Нацбанк змушений заощаджувати валютні резерви, — говорить Андрій Шевчишин. — У середині березня коли надійдуть 4,5 млрд євро, ситуація може змінитись на краще. Але не забуваймо: середньорічний курс долара у 2024 році очікується на рівні 41,4 грн. Тобто тиск на гривню продовжуватиметься».
+
0
Criptor82
Criptor82
26 лютого 2024, 14:46
#
Alex нормальний хлопець, щоправда я не розумію його приколи з «кабанчиками, оленями» і т.д. Гривневі інструменти, якщо ними не зловживати та брати на короткострокову перспективу (рік, 1.5р), дають + Інше питання, хто та як оцінює ризики девальвації в зв’язку із війною та зменшенням фінансової підтримки. Alex інвестує в Україну, за це йому респект. Я не вкладаю в гривневі інструменти, але нікого і не відмовляю від цього, кожен рахує та думає по своєму.
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