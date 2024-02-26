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26 лютого 2024, 12:43

Акціонерам європейських банків обіцяють виплатити понад 120 мільярдів євро

Європейські банки планують повернути акціонерам понад 120 млрд євро за результатами 2023 року. Про це повідомляє Financial Times.

Європейські банки планують повернути акціонерам понад 120 млрд євро за результатами 2023 року.

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Згідно з даними UBS, найбільші європейські банки, акції яких котируються на біржі, пообіцяли виплатити 74 млрд євро дивідендів і викупити 47 млрд євро акцій, що на 54% більше, ніж у попередньому році, і набагато більше, ніж щороку, принаймні з 2007 року.

Зворотні викупи були найбільшим джерелом зростання за останні три роки, лише кілька мільярдів євро на рік у 50 найбільших банках протягом років до 2020 року.

З того часу європейські банки скористалися своїми прибутками, отриманими завдяки стрімкому зростанню процентних ставок, щоб викуповувати акції за зниженими цінами.

Серед найпривабливіших оголошень про виплати цього року — італійський UniCredit, який пообіцяв виплатити інвесторам 8,6 млрд євро — весь свій прибуток за 2023 рік. Barclays пообіцяв повернути акціонерам 10 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних трьох років, а Standard Chartered заявив, що поверне $5 млрд за той самий період.

Однак аналітики попереджають, що рівень прибутковості акціонерів почне падати вже наступного року, оскільки центральні банки знижують процентні ставки, а кредитори змушені шукати інші джерела доходів.

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Джерело: Мінфін
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