Акціонерам європейських банків обіцяють виплатити понад 120 мільярдів євро

Європейські банки планують повернути акціонерам понад 120 млрд євро за результатами 2023 року. Про це повідомляє Financial Times.

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Згідно з даними UBS, найбільші європейські банки, акції яких котируються на біржі, пообіцяли виплатити 74 млрд євро дивідендів і викупити 47 млрд євро акцій, що на 54% більше, ніж у попередньому році, і набагато більше, ніж щороку, принаймні з 2007 року.

Зворотні викупи були найбільшим джерелом зростання за останні три роки, лише кілька мільярдів євро на рік у 50 найбільших банках протягом років до 2020 року.

З того часу європейські банки скористалися своїми прибутками, отриманими завдяки стрімкому зростанню процентних ставок, щоб викуповувати акції за зниженими цінами.

Серед найпривабливіших оголошень про виплати цього року — італійський UniCredit, який пообіцяв виплатити інвесторам 8,6 млрд євро — весь свій прибуток за 2023 рік. Barclays пообіцяв повернути акціонерам 10 млрд фунтів стерлінгів протягом наступних трьох років, а Standard Chartered заявив, що поверне $5 млрд за той самий період.

Однак аналітики попереджають, що рівень прибутковості акціонерів почне падати вже наступного року, оскільки центральні банки знижують процентні ставки, а кредитори змушені шукати інші джерела доходів.

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