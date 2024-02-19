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19 лютого 2024, 19:32

Прибутки найбільших банків Європи досягли історичного рекорду

20 найбільших банків Європи за розміром активів отримали 103 млрд євро чистого прибутку у 2023 році й це є історичним рекордом. Про це повідомляє Bloomberg.

20 найбільших банків Європи за розміром активів отримали 103 млрд євро чистого прибутку у 2023 році й це є історичним рекордом.
Фото: Pixabay

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Збільшення прибутків пов'язане зі зростанням процентних ставок. Високий прибуток позитивно вплинув на вартість акцій найбільших банків — за рік вони подорожчали на 20%.

Цього року банкам вдасться зберегти динаміку нарощування прибутку, попри очікуване скорочення базових процентних ставок центробанками європейських країн, вважають в агентстві.

Комісійні доходи стануть основним драйвером зростання прибутку.

До розрахунків Bloomberg не увійшла швейцарська UBS Group AG, чий прибуток минулого року зріс до $29 млрд у результаті придбання Credit Suisse.

У 2022 році чистий прибуток найбільших європейських банків склав 78 млрд євро.

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Джерело: Мінфін
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