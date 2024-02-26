Минулої доби українські захисники ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 410 700 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 лютого 2024, 8:13
Втрати ворога за 25 лютого: 880 російських окупантів, 13 танків та 26 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 410700 (+880) осіб,
- танків — 6555 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 12478 (+37) од,
- артилерійських систем — 9993 (+12) од,
- РСЗВ — 1000 (+1) од,
- засоби ППО — 686 (+2) од,
- літаків — 340 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7707 (+26),
- крилаті ракети — 1910 (+3),
- кораблі /катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13037 (+26) од,
- спеціальна техніка — 1580 (+2)
Джерело: Мінфін
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