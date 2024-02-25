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25 лютого 2024, 15:20

Австралія ввела санкції проти майже 100 громадян та компаній з росії

У річницю вторгнення в Україну чорний список поповнили 55 осіб та 37 організацій, повідомило МЗС.

У річницю вторгнення в Україну чорний список поповнили 55 осіб та 37 організацій, повідомило МЗС.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниХто потрапив під санкціїПід обмеженнями опинилися губернатори Мурат Кумпілов (Адигея), Володимир Солодов (Камчатський край), Артем Здунов (Мордовія), Гліб Нікітін (Нижегородська область), Олег Кожемяко (Примор'я), Наталія Комарова (ХМАО) та Дмитро Артюхов (ЯНАО).
Фото:depositphotos.

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Хто потрапив під санкції

Під обмеженнями опинилися губернатори Мурат Кумпілов (Адигея), Володимир Солодов (Камчатський край), Артем Здунов (Мордовія), Гліб Нікітін (Нижегородська область), Олег Кожемяко (Примор'я), Наталія Комарова (ХМАО) та Дмитро Артюхов (ЯНАО).

Також у списку — сенатори Олександр Некрасов, Сергій Лукін, Ільяс Умаханов, Арсен Каноков, Валерій Пономарьов, Дмитро Василенко, Максим Кавджарадзе, Дар'я Лантратова, Віктор Кресс та Людмила Нарусова.

Крім цього під санкції потрапили пропагандисти: голова ВДТРК Олег Добродєєв, заступник керівника «Газпром-медіа» та директор ТНТ Тіна Канделакі, провідні «Першого каналу» Артем Шейнін та Олексій Піманов, а також політолог Сергій Караганов, який пропонував завдати ядерного удару по Європі.

Обмеження ввели і проти завсідників провладних концертів: соліста гурту «Любе» Миколи Расторгуєва, співаків Миколи Баскова та Філіпа Кіркорова. Останній нещодавно побував на Донбасі.

З юридичних осіб під санкції потрапила «Юнармія», «Росгеологія», Калузький науково-дослідний радіотехнічний інститут, Центральне морське конструкторське бюро «Діамант» та машинобудівна компанія «Вітязь».

Джерело: Мінфін
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