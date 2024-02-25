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25 лютого 2024, 16:30

США побоюються вводити серйозні санкції проти рф та розчарування Східної Європи: що писали західні ЗМІ

Bloomberg: США побоюються вводити серйозні санкції проти рф: бояться за свою економіку

Президент США Джозеф Байден знову продемонстрував свою рішучість протистояти росії, коли оголосив про новий пакет санкцій проти країни-агресора. Але ці санкції сигналізують про те, що США побоюються запроваджувати найжорсткіші заходи щодо рф, адже це може призвести до негативних наслідків, як для світової економіки, так і для економіки США.

Bloomberg: Східна Європа все більше розчаровується в Західній через недостатню підтримку України

Остання суперечка через нездатність Європейського Союзу вчасно відправити Україні один мільйон артилерійських снарядів стала свідченням глибшого розколу між Західною та Східною Європою.

Європейські дипломати, з якими поспілкувалось агентство, вважають: якщо Росія все ж виграє війну в Україні, «Західній Європі цього не пробачать» і їй перестануть довіряти, а весь проєкт європейської інтеграції може опинитися під загрозою.

Aktuality: Фіцо заявив, що війна рф розпочалася «з розгулу українських неонацистів»

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала росія.

У відео на Facebook він сказав, що війна почалася в 2014 році з «розгулу українських неонацистів».

За його словами, військове вторгнення в Україну з боку рф також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід».

Водночас Фіцо заявив, що військове вторгнення в Україну є порушенням міжнародного права.

МЗС: Будівлі ключових установ ЄС підсвітили кольорами українського прапора

Будівлі основних установ Євросоюзу у переддень річниці повномасштабної війни підсвітили кольорами українського прапора на знак солідарності.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
25 лютого 2024, 18:50
#
США знають, що роблять — на свою користь.
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