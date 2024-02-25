НБУ збільшив чистий продаж валюти за тиждень удвічі

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня виріс до $647,8 млн з $322,3 млн тижнем раніше. Про це свідчать дані регулятора.

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Такий результат забезпечений за рахунок збільшення продажу валюти з $322,6 млн до $648,8 млн, тоді як купівля залишається мізерною, хоча й зросла більш ніж утричі з попереднього тижня — до $0,97 млн.



Офіційний курс за минулий тиждень ослаб на 1% — з 37,9719 грн/$1 до $38,3527 грн/$1.

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На готівковому ринку за тиждень долар подорожчав з 38,43 грн/$1 до $38,60 грн/$1, повторивши динаміку безготівкового ринку.