Перший транш від ЄС у 4,5 мільярда євро надійде до України у березні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні. Про це повідомив український прем'єр Денис Шмигаль у телеграм-каналі.

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За його словами, зустріч з фон дер Ляєн вийшла продуктивною.

«Говорили про нашу співпрацю у сфері оборонної промисловості та скоординували наступні кроки в межах ініціативи Ukraine Facility, яка передбачає фінансування в розмірі 50 млрд євро на 4 роки. Пані Урсула повідомила, що перший транш на суму 4,5 млрд євро надійде вже в березні», — наголосив він.

Також сторони порушили питання щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Шмигаль представив український «План взаємопорозуміння» для вирішення цієї кризи.

«Розраховуємо на конструктивний тристоронній діалог», — зазначив голова уряду.

Нагадаємо

1 лютого лідери 27 країн-членів Європейського Союзу одноголосно домовилися про додатковий пакет фінансової підтримки України на загальну суму 50 млрд євро.