Кабмін виділяє регіонам ще 6,2 млрд грн

Уряд ухвалив рішення про виділення 6,2 млрд грн додаткової дотації для 6 обласних бюджетів та 430 бюджетів громад. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Допомога громадам

«Допомагаємо громадам, які цього зараз найбільше потребують з точки зору їх відновлення та фінансової спроможності виконувати зобов’язання перед людьми», — зазначив Глава Уряду.

Кошти будуть виділені для Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.