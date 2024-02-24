Уряд ухвалив рішення про виділення 6,2 млрд грн додаткової дотації для 6 обласних бюджетів та 430 бюджетів громад. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
24 лютого 2024, 11:02
Кабмін виділяє регіонам ще 6,2 млрд грн
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Допомога громадам
«Допомагаємо громадам, які цього зараз найбільше потребують з точки зору їх відновлення та фінансової спроможності виконувати зобов’язання перед людьми», — зазначив Глава Уряду.
Кошти будуть виділені для Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.
Джерело: Мінфін
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