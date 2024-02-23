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23 лютого 2024, 16:50

У 2024 році Ощад залишається лідером автокредитування з часткою в 50%

Ощадбанк зберігає лідерську позицію в автокредитуванні — його частка ринку становить 50%. У січні 2024 року банк надав українцям 269 автокредитів на загальну суму понад 221 млн гривень, що на 36% більше порівняно з січнем минулого року.

У 2023 році більше 4 тисяч позичальників стали власниками автомобілів завдяки Ощадбанку, а загальна сума наданих автокредитів становила 3,3 млрд грн. Частка Ощаду на ринку автокредитування за результатами минулого року становила 54%.

Перша трійка областей за наданими позиками: Київська, Львівська, Одеська.

Найбільш популярні марки авто у клієнтів Ощаду: Toyota, Mazda та Hyundai.

Варто зауважити, що для цих брендів, але не виключно для них, в Ощадбанку передбачено спеціальні умови кредитування. Загальна кількість таких партнерських програм в Ощаді налічує 15.

«Початок нового року виявився дуже успішним для ринку автокредитів — загалом українці придбали 543 нових авто в кредит, і приємно, що 50% цього ринку — знову у нас. Ми активно розвиваємо цей напрям кредитування, співпрацюючи з лідерами галузі, адже добре розуміємо, що мобільність під час повномасштабної війни набуває ще більшої важливості», — зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Ощад співпрацює з більш ніж 500 дилерськими центрами та автосалонами по всій країні та пропонує гнучкі умови кредитування, зокрема фіксовану відсоткову ставку, що дає можливість прорахувати всі платежі наперед. Максимальна сума кредиту становить 10 млн грн, строк — до 7 років, власний внесок — від 20% вартості авто. Кредити надаються на придбання нових автомобілів, у тому числі електрокарів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
23 лютого 2024, 17:26
#
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живешь так, как будто у тебя их нет.
А кредит, это когда у тебя нет денег. Но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
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