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23 лютого 2024, 17:08

Revolut запускає сервіс автоінвестицій

Revolut оголосив про запуск свого рішення Robo-Advisor для автоматизації інвестування в Європейському економічному просторі. Сервіс був розроблений спеціально для людей, які не мають часу для активного інвестування, мають обмежений досвід торгівлі чи взагалі його не мають. Про це повідомляє пресслужба команії.

Revolut оголосив про запуск свого рішення Robo-Advisor для автоматизації інвестування в Європейському економічному просторі.

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Послуга автоматично пропонує інвестиційний портфель з урахуванням особистих обставин клієнта, включаючи толерантність до ризику та фінансові цілі, з автоматичним перебалансуванням інвестицій при коливаннях ринку.

Robo-Advisor є доповненням до набору продуктів компанії для управління капіталом та торгівлі та має на меті підтримати клієнтів у їхньому першому інвестиційному досвіді. Продукт був розроблений на основі нещодавніх досліджень компанії, згідно з якими 53% респондентів не знали, з чого почати процес інвестування.

Продукт Revolut фокусується на створенні повністю диверсифікованого та індивідуального портфеля на основі відповідей клієнтів, які можуть визначити їхню толерантність до ризику та фінансові цілі. Як тільки клієнт вносить кошти у свій портфель, сервіс автоматично інвестує їх у ринок і продовжує відстежувати та управляти ними.

Крім того, Robo-Advisor може автоматично ребалансувати портфелі клієнтів на основі показників ефективності активів у портфелі та проводити періодичні огляди, щоб підтримувати толерантність клієнта до ризику та цільовий розподіл коштів.

Мінімальна стартова інвестиція при користуванні Robo-Advisor становить €100. Річна комісія за управління портфелем становитиме 0,75% від вартості портфеля, яка стягуватиметься щомісяця.

Також клієнти можуть налаштувати періодичні перекази від €10 до свого портфеля, збільшуючи розмір свого портфеля в заздалегідь визначений час і з певною періодичністю. Це допомагатиме клієнтам регулярно інвестувати та мінімізувати вплив короткострокових цінових коливань.

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Джерело: Мінфін
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