Фонд гарантування повторно виставив на продаж активи Айбокс Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторний аукціон актив АТ « Айбокс Банк », стартова ціна становить 5,7 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

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Аукціон відбудеться 12 березня 2024 року в системі Prozorro.Продажі.

Зазначається, що позичальник не перебуває в процесі припинення і веде діяльність у сфері гуртової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Загальна сума заборгованості становить 5,7 млн грн (тіло кредиту разом із нарахованими відсотками).

У заставу за кредитом передано: комплекс автомобільної газонаповнювальної компресорної станції з обладнанням в м. Бережани (Тернопільська обл.) та будівля автомобільної газонаповнювальної компресорної станції в м. Житомир з обладнанням.

Початкова ціна лота — 5,7 млн грн. Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов'язаних із державою-агресором.

Національний банк відкликав банківську ліцензію Айбокс Банку та ліквідував його у березні 2023 року. Акціонерами Айбокс Банку є Володимир Дробот, який володіє 73,92% акцій, та Альона Шевцова, яка володіє 24,98% акцій.