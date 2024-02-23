НБУ розповів, що Україна пообіцяла МВФ

Співробітники Міжнародного валютного фонду і українська влада досягли угоди на рівні персоналу щодо третього перегляду програми про розширене фінансування (EFF). В НБУ розповіли , що Україна пообіцяла МВФ.

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Зазначається, що Україна виконала всі структурні маяки та всі, крім одного, кількісні критерії ефективності (йдеться про незначне недотримання нижньої межі податкових надходжень, що пов'язано з блокуванням кордонів).

Ураховуючи це, Рада виконавчих директорів МВФ розгляне питання щодо надання Україні траншу в сумі 663,9 млн спеціальних прав запозичень (близько $880 млн в еквіваленті).

Під час роботи місії фахівці МВФ переконалися, що українська влада залишається відданою курсу структурних реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, підтримки цілей розвитку та наближення вступу до ЄС.

Утримання макроекономічної та фінансової стабільності разом зі значним зовнішнім фінансуванням забезпечило потужніше, ніж очікувалося, відновлення економіки в минулому році.

Фонд підвищив оцінку зростання ВВП за підсумками 2023 року з 4,5% до 5%. Водночас з огляду на те, що війна триває, а також на затримку з надходженням зовнішнього фінансування фахівці МВФ очікують, що зростання української економіки у 2024 році сповільниться до 3−4%.

Фінансова система України залишається стабільною та ліквідною, хоча, зважаючи на невизначеність, пов'язану з війною, слід і надалі зберігати пильність.

«Фонд відзначив, що нещодавно проведена Національним банком оцінка стійкості в розрізі банків та оперативні дії для проведення докапіталізації були позитивними кроками для збереження стабільності.

Серед майбутніх пріоритетів — посилення нагляду та системи фінансової безпеки, поглиблення інфраструктури фінансового ринку, у тому числі платіжної системи, а також відновлення регулярної оцінки стійкості та, коли дозволять умови, завершення незалежної оцінки якості активів", — йдеться в повідомленні НБУ.

Валютний ринок

Експерти МВФ також зазначили, що валютний ринок України залишається стійким після переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу в жовтні 2023 року.

«Важливим завданням у напрямі валютно-курсової політики залишатиметься пом'якшення валютних обмежень. Водночас кожен крок у цьому напрямі здійснюватиметься зважено та поступово, відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування», — заявив регулятор.

Як і раніше, в напрямі фіскальної політики українська влада має зосереджувати зусилля на забезпеченні надходжень до бюджету та мобілізації фінансування на внутрішньому борговому ринку.

В НБУ зазначили, що важливими є також пріоритезація видатків уряду та уникання заходів, що негативно впливають на дохідну базу бюджету.

Надалі вестиметься робота щодо відновлення стійкості державного боргу, ретельно контролюватимуться фіскальні ризики, а також заплановане підвищення цільової спрямованості державної програми доступного кредитування «5−7-9%» та належне виконання нещодавно ухваленого закону про корпоративне управління.

«Чергова успішна угода на рівні персоналу свідчить про незмінний вектор нашої політики. Ми й надалі виконуватимемо взяті на себе зобов'язання, щоб посилити макрофінансову стійкість України, отримати необхідне фінансування від міжнародних партнерів та наблизити вступ до ЄС.

Повномасштабна війна, що триває, залишається ключовим ризиком для української економіки та фінансової системи. Водночас нам вже вдалося продемонструвати спроможність діяти рішуче та на випередження, щоб досягти поставлених цілей", — сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила нову чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд (11,6 млрд спеціальних прав запозичень).

Програма є частиною пакета міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $122 млрд на 2023−2027 роки.

До державного бюджету України вже надійшли три транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $4,5 млрд. У 2024 році програма EFF передбачає $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні.