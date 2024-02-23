Nvidia встановила рекорд на Волл-стріт за денним зростанням капіталізації на $277 мільярдів

Після квартального фінансового звіту Nvidia у четвер 22 лютого, акції компанії різко зросли, встановивши історичний рекорд на Волл-стріт за денним зростанням капіталізації, який склав $277 млрд. Про це пише Reuters.

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Квартальний звіт виробника мікросхем перевершив очікування і відновив оптимізм щодо штучного інтелекту.

Акції компанії злетіли на 16,4% і закрилися на рівні $785,38, що стало рекордним показником закриття, піднявши її ринкову капіталізацію до $1,96 трлн.

На премаркеті, 23 лютого, акції продовжують ріст й наближаються до $800.

Звіт компанії показав, що попит на її спеціалізовані чипи, що використовуються в обчисленнях штучного інтелекту, продовжує випереджати прогнози аналітиків.

Результати каліфорнійської компанії дали новий імпульс глобальному ралі акцій технологічних компаній, повʼязаних зі штучним інтелектом, що привело до зростання індексу S&P 500, європейського STOXX 600 та японського Nikkei до рекордних максимумів.

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