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22 лютого 2024, 19:13

Британія ввела нові санкції проти компаній та осіб, які допомагають рф у війні проти України

Сьогодні, 22 лютого, Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон оголосив про введення нових санкцій проти понад 50 осіб і компаній, які підтримують незаконну війну росії в Україні. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Сьогодні, 22 лютого, Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон оголосив про введення нових санкцій проти понад 50 осіб і компаній, які підтримують незаконну війну росії в Україні.
Фото: pixabay.com

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Санкції запровадили проти компаній, які постачають її обмеженому арсеналу засоби на зразок систем залпового вогню, ракет та вибухових речовин.

Вони також спрямовані проти ключових джерел російських доходів, обмежуючи торгівлю металами, діамантами та енергоносіями, відрізаючи фінансування незаконної путінської війни з усіх можливих напрямків.

Хто потрапив до санкційного списку

У новому пакеті санкцій:

  • Компанії, пов’язані з виробництвом боєприпасів: систем запуску, ракет, вибухівки та іншого важливого обладнання, яке використовується у військовій техніці. Сюди входить ДП «Свердлов», найбільше підприємство з виготовлення боєприпасів.
  • Ключові російські імпортери та виробники верстатів, які відіграють важливу роль у виробництві важливих оборонних систем і компонентів, починаючи від ракет і двигунів до танків та винищувачів.
  • Нафтотрейдер Нільс Труст і його компанія Paramount Energy & Commodities SA. Труст сприяє безперешкодній торгівлі російською нафтою поза зоною дії санкцій Великої Британії та «Великої сімки» (G7), зокрема через компанію Paramount Energy & Commodities DMCC з ОАЕ, яку Велика Британія внесла в санкційний список у листопаді 2023 року.
  • Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, які працюють в російському енергетичному секторі як частина тіньового флоту.
  • Дві російські алмазодобувні компанії та Павло Олексійович Маріничев, новий генеральний директор «Алроси», найбільшого російського державного виробника алмазів, який за оцінками, займає 30% частки світового алмазного ринку.
  • П’ять топменеджерів та власників провідних російських виробників міді, цинку та сталі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Велика Британія продовжить на 18 місяців візи для українських біженців.

Джерело: Мінфін
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