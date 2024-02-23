Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на 14 копійок

Національний банк України встановив на 23 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,4803 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 14 копійок.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

НБУ на 23 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 41,72. Курс європейської валюти не змінився.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.