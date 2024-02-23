Національний банк України встановив на 23 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,4803 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 14 копійок.
23 лютого 2024, 8:01
Офіційний курс НБУ: Долар подешевшав на 14 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 23 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 41,72. Курс європейської валюти не змінився.
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Джерело: Мінфін
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