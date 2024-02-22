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22 лютого 2024, 19:35

Переселенці можуть поселитися у нові будинки під Києвом

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати житло на території Київської області діє благодійна програма від американського благодійного фонду «До України з Любов’ю». Про це повідомляє Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати житло на території Київської області діє благодійна програма від американського благодійного фонду «До України з Любов’ю».
Фото: t.me/upsznimr

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Житло для ВПО можна отримати у комплексі індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків «Містечко Хансена». Це житло надається у безкоштовне користування до 5 років на території:

  • Софіївської Борщагівки,
  • села Тарасівка (Боярська територіальна громада).

Будинки для самотніх ВПО

Також є будинки для самотніх ВПО похилого віку. Вони знаходяться у:

  • селі Колонщина (Макарівська територіальна громада),
  • селі Любимівка (Бучанський район).

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Як отримати житло

Для отримання житла потрібно заповнити анкету за цим посиланням.

Також потрібно надати максимально повну інформацію по кожному члену родини та вказати дохід.

Зазначається, що порядок заселення визначається американським благодійним фондом «До України з Любов’ю».

Джерело: Мінфін
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