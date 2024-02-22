Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила список сумнівних інвестиційних проектів та включила в нього ще 10 кейсів. Про це повідомляє пресслужба Комісії.
Захист інвесторів: НКЦПФР додала до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще 10 кейсів
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Список ненадійних інвестпроєктів
- Sun Miner
- S-Forex
- S-Pharmaceutical
- S-IPO
- 4XC
- FXGT
- IUX Markets
- T4Trade
- KOT4X
- SimpleFX
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
«Комісія активно працює над виявленням проектів, які створюються нелегально з метою ошукати потенційних інвесторів. І в цьому нам також допомагають міжнародні колеги. Вдячні Financial Conduct Authority (Регулятору Великої Британії) за оперативне надання інформації. Зокрема, це надає можливість Комісії швидко та обґрунтовано приймати рішення щодо відповідних проектів», — зазначив Іраклій Барамія, член НКЦПФР.
Також Барамія закликає громадян, які були ошукані, або володіють інформацією щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках, обов’язково звертатись до Комісії на еmail: info@nssmc.gov.ua.
Регулятор нагадав потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
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