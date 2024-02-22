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22 лютого 2024, 18:56

Захист інвесторів: НКЦПФР додала до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще 10 кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила список сумнівних інвестиційних проектів та включила в нього ще 10 кейсів. Про це повідомляє пресслужба Комісії.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила список сумнівних інвестиційних проектів та включила в нього ще 10 кейсів.
Фото: mind.ua

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Список ненадійних інвестпроєктів

  • Sun Miner
  • S-Forex
  • S-Pharmaceutical
  • S-IPO
  • 4XC
  • FXGT
  • IUX Markets
  • T4Trade
  • KOT4X
  • SimpleFX

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

«Комісія активно працює над виявленням проектів, які створюються нелегально з метою ошукати потенційних інвесторів. І в цьому нам також допомагають міжнародні колеги. Вдячні Financial Conduct Authority (Регулятору Великої Британії) за оперативне надання інформації. Зокрема, це надає можливість Комісії швидко та обґрунтовано приймати рішення щодо відповідних проектів», — зазначив Іраклій Барамія, член НКЦПФР.

Також Барамія закликає громадян, які були ошукані, або володіють інформацією щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках, обов’язково звертатись до Комісії на еmail: info@nssmc.gov.ua.

Регулятор нагадав потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування:

  • через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
  • осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Джерело: Мінфін
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