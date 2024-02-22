Пенсійний фонд показав, як змінилася зарплата українців за рік

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилася зарплата

Однак середньорічна інфляція в Україні у 2023 році становила 12,9%. Тому реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася — приблизно на 5%.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2023 році склала: