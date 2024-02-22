Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за 2023 рік, який обліковується для розрахунку пенсії. Середня зарплата зросла на 7,0% (на 932,25 гривень) до 14 308,46 гривень. Про це йдеться в даних ПФУ.
22 лютого 2024, 18:27
Пенсійний фонд показав, як змінилася зарплата українців за рік
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Як змінилася зарплата
Однак середньорічна інфляція в Україні у 2023 році становила 12,9%. Тому реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася — приблизно на 5%.
За даними ПФУ, середня зарплата у 2023 році склала:
- січень — 12 644,98 гривень
- лютий — 12 794,11 гривень
- березень — 13 423,28 гривень
- квітень — 13 626,02 гривень
- травень — 14 109,64 гривень
- червень — 16 012,38 гривень
- липень — 13 996,68 гривень
- серпень — 13 778,13 гривень
- вересень — 14 518,38 гривень
- жовтень — 14 882,88 гривень
- листопад — 14 983,00 гривень
- грудень — 16 836,84 гривень
- у цілому за рік — 14 308,46 гривень.
Джерело: Мінфін
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