В Україні спростили реалізацію житлового сертифікату «єВідновлення»

Україна спрощує процедуру припинення права власності на знищені житлові об'єкти для власників, які отримали житлові сертифікати. Тепер для цього достатньо витягу з Реєстру пошкодженого та знищеного майна, який можна отримати у нотаріуса або місцевій раді. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

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«Забронювали житловий сертифікат? Потрібно припинити право власності на знищений об'єкт. За відгуками перших власників нового житла, цей етап займав найбільше часу та зусиль. Допомагаємо людям — спрощуємо процедуру», — написали в Мінцифрі.

Зазначається, що таке нововведення має на меті полегшити процес відновлення прав власників на нове житло після втрати власності через військові дії.

У відомстві додають, що замість копії акта можна отримати витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного житла. Це можна зробити у будь-якого нотаріуса, який має доступ до Реєстру. Їх перелік є у місцевій раді, де розташований знищений об'єкт нерухомості.

Важливо, що припинити право власності на знищене майно необхідно після бронювання коштів за житловим сертифікатом, але перед укладанням угоди купівлі-продажу нового житла.

Що відомо про програму «єВідновлення»

Перший етап програми «єВідновлення» стартував 10 травня. Спершу йшлося лише про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

У липні Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло. А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.

Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за програмою «єВідновлення», тепер можуть подати звіт через портал «Дія». Раніше послуга була доступна лише в застосунку.