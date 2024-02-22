Переговори з Україною про вступ до Європейського Союзу оновляться до початку літа 2024 року. Про це голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у Брюсселі.
22 лютого 2024, 16:33
Переговорна рамка щодо вступу України до ЄС буде готова влітку — фон дер Ляєн
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Вона зазначила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які пройдуть з 6 по 9 червня.
«Ми робимо чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре. І ми працюємо над переговорними рамками. Моє найкраще припущення, що вони не будуть готові перед європейськими виборами, а після них, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це потребуватиме часу. Але я думаю, що десь улітку, на початку літа ми будемо готові», — заявила фон дер Ляєн.
Нагадаємо
У грудні лідери країн-членів ЄС схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку.
Джерело: Мінфін
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