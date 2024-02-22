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22 лютого 2024, 14:54

Mercedes-Benz досягає планових показників продажів електромобілів через зниження попиту

Mercedes-Benz Group AG попереджає, що електромобілі залишатимуться дорожчими за авто з двигунами внутрішнього згоряння протягом багатьох років. Автовиробник спрогнозував нижчу прибутковість у 2024 році, посилаючись на проблеми, пов’язані з уповільненням економіки. Про це повідомляє Bloomberg.

Mercedes-Benz Group AG попереджає, що електромобілі залишатимуться дорожчими за авто з двигунами внутрішнього згоряння протягом багатьох років.
Фото: pixabay.com

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Mercedes також скоротив свої прогнози щодо продажів електромобілів, оскільки попит здебільшого спостерігається в сегментах низького і середнього цінових діапазонів, де автовиробника немає.

Як сказав головний виконавчий директор Mercedes Ола Келленіус, до паритету змінних витрат між електромобілями та традиційними автомобілями ще багато років. За його словами, це відображається у вартості авто.

Зростання акцій Mercedes

Акції Mercedes зросли на 5,4% — найбільший внутрішньоденний приріст з листопада 2022 року — після оголошення програми викупу акцій на 3 млрд євро.

У той час як компанія винагороджує акціонерів, її прагнення продавати більше автомобілів топ-класу, таких як S-клас, щоб збільшити прибутки та фінансувати перехід на технологію акумуляторів, стикається з першими перешкодами.

Компанія буде мати справу з жорсткою конкуренцією на ключовому ринку Китаю, де цього року Mercedes планує представити 15 нових моделей. Також є тиск зі сторони Tesla, яка знижує ціни на свої авто.

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Автовиробники стали більш обережними щодо акумуляторних технологій. За даними BloombergNEF, продажі повністю електричних автомобілів цього року зростатимуть найнижчими темпами з 2019 року. Наприкінці минулого року конкурент Mercedes, Audi, заявив, що скорочує випуск електромобілів.

Цього року Mercedes прогнозує рентабельність виробництва автомобілів на рівні 10% за приблизно стабільних продажів. Минулого року рентабельність склала 12,6%.

Частка електричних і гібридних авто

За словами Mercedes, частка повністю електричних і гібридних автомобілів залишатиметься на рівні між 19% і 21% продажів цього року. Автовиробник також зменшив свій середньостроковий прогноз щодо технології, і тепер очікує, що електромобілі складатимуть половину продажів у другій половині десятиліття, а не у 2025 році.

Джерело: Мінфін
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