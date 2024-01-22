Німецький автовиробник має намір продати всі свої автосалони у ФРН, пише «Укравтопром» з посиланням Bild.
22 січня 2024, 17:43
Mercedes продає всі свої автосалони у Німеччині
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Що відомо
Таке рішення поширюється на всі приблизно 80 підприємств.
Водночас Mercedes заперечив продаж всіх автосалонів однієї компанії та заявляє про відсутність економічних проблем.
Повідомляється, що жоден з автосалонів не планується закривати, а 8 тис. їх працівників збережуть свої робочі місця — це є вимогами до потенційних покупців.
Точні терміни продажу поки не оголошено.
Раніше Mercedes вже продавав автосалони в інших європейських країнах.
Джерело: Мінфін
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