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22 січня 2024, 17:43

Mercedes продає всі свої автосалони у Німеччині

Німецький автовиробник має намір продати всі свої автосалони у ФРН, пише «Укравтопром» з посиланням Bild.

Німецький автовиробник має намір продати всі свої автосалони у ФРН, пише «Укравтопром» з посиланням Bild.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо відомоТаке рішення поширюється на всі приблизно 80 підприємств.
Фото: depositphotos.com

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Таке рішення поширюється на всі приблизно 80 підприємств.

Водночас Mercedes заперечив продаж всіх автосалонів однієї компанії та заявляє про відсутність економічних проблем.

Повідомляється, що жоден з автосалонів не планується закривати, а 8 тис. їх працівників збережуть свої робочі місця — це є вимогами до потенційних покупців.

Точні терміни продажу поки не оголошено.

Раніше Mercedes вже продавав автосалони в інших європейських країнах.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Три літри
Три літри
22 січня 2024, 19:19
#
Тобто він збирається перейти від продажів через свої власні салони до продажів через дилерів.
+
0
Rubi0
Rubi0
22 січня 2024, 20:52
#
И газ менее чем по 300 долларов сегодня на бирже Мерседесу не помог.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
22 січня 2024, 21:05
#
Икра по 150 тоже
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