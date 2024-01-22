Mercedes продає всі свої автосалони у Німеччині

Німецький автовиробник має намір продати всі свої автосалони у ФРН, пише «Укравтопром» з посиланням Bild.

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Що відомо

Таке рішення поширюється на всі приблизно 80 підприємств.

Водночас Mercedes заперечив продаж всіх автосалонів однієї компанії та заявляє про відсутність економічних проблем.

Повідомляється, що жоден з автосалонів не планується закривати, а 8 тис. їх працівників збережуть свої робочі місця — це є вимогами до потенційних покупців.

Точні терміни продажу поки не оголошено.

Раніше Mercedes вже продавав автосалони в інших європейських країнах.