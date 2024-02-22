У 2023 році прибуток Rolls-Royce зріс більш ніж удвічі

Британський інженерний холдинг Rolls-Royce відзвітував про зростання річного прибутку в 2023 році більш ніж удвічі, більше консенсус-прогнозу, і спрогнозував подальше піднесення у 2024 році.

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Базовий операційний прибуток групи у 2023 році склав 1,6 мільярда фунта стерлінгів ($2 мільярди), що значно перевищило прогноз аналітиків у 1,4 мільярда фунта стерлінгів та власні очікування компанії у 1,2−1,4 мільярда фунта стерлінгів, порівняно з 652 мільйонами у 2022 році.

Виробник авіадвигунів та енергетичних установок для кораблів і підводних човнів очікує, що базовий операційний прибуток у 2024 році зросте не менше ніж на 6% і складе від 1,7 мільярда фунта стерлінгів до 2 мільярда фунтів стерлінгів, порівняно з поточним консенсус-прогнозом 7 мільярдів фунтів.

Протягом 2023 акції Rolls-Royce злетіли більш ніж на 200%, показавши кращий результат серед британських «блакитних фішок».