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22 лютого 2024, 13:30

У 2023 році прибуток Rolls-Royce зріс більш ніж удвічі

Британський інженерний холдинг Rolls-Royce відзвітував про зростання річного прибутку в 2023 році більш ніж удвічі, більше консенсус-прогнозу, і спрогнозував подальше піднесення у 2024 році.

Британський інженерний холдинг Rolls-Royce відзвітував про зростання річного прибутку в 2023 році більш ніж удвічі, більше консенсус-прогнозу, і спрогнозував подальше піднесення у 2024 році.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниБазовий операційний прибуток групи у 2023 році склав 1,6 мільярда фунта стерлінгів ($2 мільярди), що значно перевищило прогноз аналітиків у 1,4 мільярда фунта стерлінгів та власні очікування компанії у 1,2−1,4 мільярда фунта стерлінгів, порівняно з 652 мільйонами у 2022 році.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Базовий операційний прибуток групи у 2023 році склав 1,6 мільярда фунта стерлінгів ($2 мільярди), що значно перевищило прогноз аналітиків у 1,4 мільярда фунта стерлінгів та власні очікування компанії у 1,2−1,4 мільярда фунта стерлінгів, порівняно з 652 мільйонами у 2022 році.

Виробник авіадвигунів та енергетичних установок для кораблів і підводних човнів очікує, що базовий операційний прибуток у 2024 році зросте не менше ніж на 6% і складе від 1,7 мільярда фунта стерлінгів до 2 мільярда фунтів стерлінгів, порівняно з поточним консенсус-прогнозом 7 мільярдів фунтів.

Протягом 2023 акції Rolls-Royce злетіли більш ніж на 200%, показавши кращий результат серед британських «блакитних фішок».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
22 лютого 2024, 13:42
#
А податок на розкіш сплатили?:)
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