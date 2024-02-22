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22 лютого 2024, 11:34

Японський індекс Nikkei встановив новий історичний максимум з 1989 року

Японський фондовий індекс Nikkei побив «вічний» рекорд, встановлений понад 34 роки тому, свідчать результати торгів.

Японський фондовий індекс Nikkei побив «вічний» рекорд, встановлений понад 34 роки тому, свідчать результати торгів.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПопередній історичний максимум Nikkei 38 915 пунктів був встановлений 29 грудня 1989 року, коли в Японії виникла бульбашка на ринку нерухомості.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попередній історичний максимум Nikkei 38 915 пунктів був встановлений 29 грудня 1989 року, коли в Японії виникла бульбашка на ринку нерухомості. Коли він обвалився, в Японії почався період низького економічного зростання, який триває й досі.

Чим зумовлене зростання

Нинішнє ралі Nikkei зумовлене ослабленням національної валюти (що грає на руку японським імпортерам і робить акції компаній дешевшими і привабливішими для іноземних інвесторів) та зростанням технологічних компаній, насамперед Nvidia.

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Нагадаємо

Американська компанія оприлюднила квартальну звітність, показавши зростання прибутку на 769% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це призвело до різкого зростання акцій Nvidia на вторинному ринку і потягнуло за собою акції японської напівпровідникової галузі.

Акції Screen Holdings підскочили одразу на 10%, Advantest — на 7,5%, Tokyo Electron — на 6%, а індекс Nikkei вийшов на позначку 39 098 пунктів.

Джерело: Мінфін
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