Японський індекс Nikkei встановив новий історичний максимум з 1989 року

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Попередній історичний максимум Nikkei 38 915 пунктів був встановлений 29 грудня 1989 року, коли в Японії виникла бульбашка на ринку нерухомості. Коли він обвалився, в Японії почався період низького економічного зростання, який триває й досі.

Чим зумовлене зростання

Нинішнє ралі Nikkei зумовлене ослабленням національної валюти (що грає на руку японським імпортерам і робить акції компаній дешевшими і привабливішими для іноземних інвесторів) та зростанням технологічних компаній, насамперед Nvidia.

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Нагадаємо

Американська компанія оприлюднила квартальну звітність, показавши зростання прибутку на 769% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це призвело до різкого зростання акцій Nvidia на вторинному ринку і потягнуло за собою акції японської напівпровідникової галузі.

Акції Screen Holdings підскочили одразу на 10%, Advantest — на 7,5%, Tokyo Electron — на 6%, а індекс Nikkei вийшов на позначку 39 098 пунктів.