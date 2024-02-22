Світовий борг сягнув рекордного показника — $313 трильйонів

Згідно з дослідженням Інституту міжнародних фінансів (IIF), у 2023 році світовий борг сягнув нового рекордного рівня — $313 трильйонів. За останній квартал минулого року він підвищився на 15 трильйонів. Про це повідомляє Reuters.

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Зростання боргу

Майже десять років тому цей показник становив близько $210 трильйонів.

Близько 55% зростання боргу припадає на розвинені країни, такі як США, Франція та Німеччина. Співвідношення світового боргу до світового ВВП знизилося до 330%.

Хоча скорочення цього показника було «особливо помітним» у розвинених країнах, на деяких ринках, що розвиваються, було зафіксовано новий максимум боргового навантаження.

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Найбільше зростання боргів спостерігалося в Індії, Аргентині, Китаї, росії, Малайзії та ПАР, що свідчить про потенційні проблеми з погашенням боргів.