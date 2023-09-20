Глобальний борг у I півріччі 2023 року сягнув рекордних $307 трильйонів

Глобальний розмір боргу в першому півріччі 2023 року сягнув рекордних $307 трлн. Про це йдеться в даних Інституту міжнародних фінансів, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Financial Times.

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Зростання боргу

Загальний розмір боргу, включно із зобов'язаннями держав, компаній і домогосподарств, у перші шість місяців року зріс на $10 трлн, оновивши встановлений на початку 2022 року попередній максимум.

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Світовий борг як відсоток від ВВП у січні-червні збільшився на 2 процентні пункти, до 336%. Рекорд становить 360% і був зафіксований у період пандемії коронавірусу.