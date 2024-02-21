Національний банк України встановив на 21 лютого 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,4756 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 19 копійок.
21 лютого 2024, 8:00
НБУ підвищив курс долара на 19 копійок: офіційний курс
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Валютний ринок
НБУ на 21 лютого встановив офіційний курс євро на рівні 41,54 грн, що на 30 копійок більше, ніж у попередній день.
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Джерело: Мінфін
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