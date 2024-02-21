Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців

Словаччина продовжила тимчасовий захист для українських біженців на рік — до 4 березня 2025 року. Відповідну постанову словацький уряд прийняв 21 лютого, відповідно до рішення Ради ЄС, яким тимчасовий притулок для українців був продовжений до березня 2025 року. Про це повідомляють «Новини зі Словаччини» (SME).

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Оновлення документа

Українці можуть оновити документ через електронні служби Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки за цим посиланням.

Статус тимчасового притулку дозволяє людям, які тікають від війни:

працювати на території Словаччини,

здобувати середню та вищу освіту,

відвідувати школи,

мати доступ до медичної допомоги та житла,

право на матеріальну допомогу в разі потреби.

Нагадаємо

На такий самий термін — до 4 березня 2025 року — захист продовжили, зокрема, Чехія, Швейцарія, Болгарія та Данія.

«Мінфін» писав, що 9 лютого Сейм Польщі ухвалив поправку до закону, яка продовжує допомогу українським біженцям, які тікають від війни, до 30 червня 2024 року, а також продовжує до кінця року податкові пільги для тих, хто надає гуманітарну допомогу.